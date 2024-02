"Le mode opératoire est toujours le même": où vont vraiment les vêtements dont vous vous débarrassez?

Les dons de vêtements tombent petit à petit aux mains d'entreprises lucratives en Wallonie et à Bruxelles, a signalé mardi la Fédération des entreprises sociales et circulaires Ressources dans un communiqué.

Des pièces un brin vintage, des prix cassés, un petit impact environnemental... Les friperies ont la cote, même de grandes marques s'y mettent: Zalando, The Kooples, Isabel Marant, Kiabi, etc. Pour la Fédération, le marché de la seconde main représente une concurrence déloyale pour des associations telles que Terre, Oxfam ou Les petits riens.

"Le marché du textile de seconde main est en surchauffe", a noté le porte-parole de Ressources, Franck Kerckhof. De plus en plus d'acteurs s'y intéressent et y prennent part, "pas toujours de manière très vertueuse". Les initiatives privées veulent s'emparer des 3.500 bulles à vêtements réparties en Wallonie et à Bruxelles, "au détriment des actions sociales, de la création d'emplois et des activités locales menées par les associations", a indiqué la Fédération.

Pour s'assurer que les textiles soient pris en charge par une entreprise sociale et circulaire, Ressources propose deux solutions. La première est du ressort des communes et intercommunales, qui doivent "bien" sélectionner les opérateurs de collecte. La seconde dépend de la population qui est appelée à donner ses habits aux organismes labellisés "Solid'R", soit au profit d'un projet de solidarité.