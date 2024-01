Le montant des fraudes aux achats via des plateformes de seconde main a augmenté en 2023

Le montant déclaré des pertes subies par les victimes d'escroqueries lors de ventes via des plateformes de seconde main a augmenté de manière importante en 2023, indique mardi le SPF Economie. En 2021, les citoyens ont déclaré 249.850 euros de pertes; en 2023, ce montant est passé à 379.755 euros (+52%).

En moyenne, une victime a ainsi perdu 1.225 euros à cause des escrocs en 2021. En 2023, ce montant est donc passé à 1.800 euros.

Concrètement, les escrocs proposent aux vendeurs de faire appel à une entreprise de livraison bien connue, "ce qui n'éveille aucun soupçon", précise le SPF Economie. "Plutôt que de verser le montant de la transaction directement sur votre compte, l'acheteur suggère d'utiliser le service de paiement de cette entreprise de livraison. Il vous demande alors vos données d'identification afin d'effectuer le paiement convenu. Quelques instants plus tard, vous recevez un faux courriel de l'entreprise de livraison, confirmant que vous avez reçu un paiement et indiquant que vous devez créer un compte pour y accéder." Et à partir de là, l'escroc va accéder au compte de la victime, souligne le SPF Economie.

Le Service public fédéral appelle à la vigilance: notamment de vérifier l'adresse courriel de l'expéditeur, d'être d'autant plus vigilant si l'acheteur propose davantage que le prix demandé et de ne jamais transmettre ses données bancaires ou une copie de sa carte d'identité à une personne en ligne.