Le nombre d'extrémistes et de terroristes en Belgique en légère baisse, mais pas moins menaçants

Le nombre de personnes suivies par l'Ocam a légèrement baissé en un an, passant de 700 à 650 extrémistes et terroristes en 2023. La menace ne diminue pas pour autant, soulève le directeur de l'Organe de coordination pour l'Analyse de la menace (Ocam), Gert Vercauteren. Le niveau de menace moyen des personnes reprises dans la Banque de données commune (BDC) est en légère hausse.

Une première liste Ocam avait été établie dès 2012 au début de la crise syrienne, lorsque des Belges étaient partis combattre en Syrie et en Irak. "Le plus gros impact de la crise syrienne est désormais derrière nous", explique M. Vercauteren, justifiant la baisse de moitié des combattants terroristes étrangers (FTF) repris dans la banque de données commune. De 828 en 2015, ils n'étaient plus que 426 fin 2023. Entre un tiers et la moitié de ces combattants sont en outre probablement décédés. "Mais l'Etat islamique ne nous envoyant pas de faire-part de décès, nous ne pouvons pas les retirer de la BDC tant que toutes les confirmations n'ont pas été reçues", souligne le ministre de la Justice.

Autre groupe ayant connu une forte évolution parmi les 650 profils repris dans la BDC, les extrémistes potentiellement violents (EPV). Evolution à la hausse pour cette catégorie puisqu'ils sont passés de 73 en 2020 à 110 en 2023. Légèrement moins nombreux, mais "peut-être les plus dangereux car ils incitent d'autres à passer l'acte": les 90 propagandistes de haine.

Au total, entre 2022 et l'an dernier, 30 personnes ont été ajoutées à la banque de données et 80 en ont été extraites. "Une personne n'est supprimée que quand tous les signaux sont au vert, qu'elle évolue positivement durant une longue période et qu'aucun nouvel élément négatif n'émerge", précise le directeur de l'Ocam.

Près de neuf profils sur dix dans la BDC adhèrent à une idéologie djihadiste, et près d'un sur dix est lié à l'extrémisme de droite.