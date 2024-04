Le parlement wallon modernise le décret funérailles: voici ce qui va changer

Partager:

Le parlement wallon a définitivement validé, mercredi, la modernisation du décret funérailles et sépultures. Il ouvre notamment la possibilité de faire inhumer un fœtus perdu avant les six mois de grossesse dans un caveau familial, ou de le faire incinérer et de récupérer ses cendres. Y était jointe une proposition de décret de la majorité visant à ce que chaque commune puisse proposer une salle neutre pour les cérémonies funéraires. Comme en commission, le texte du gouvernement a été approuvé à l'unanimité. Quant à la proposition de décret de la majorité relative aux salles neutres, elle a elle aussi été adoptée à la majorité, moins la seule abstention de Benoît Dispa (Les Engagés).

Jusqu'à présent, les parents qui souhaitaient une forme physique de cérémonie d'adieu pour un fœtus perdu entre le 106e jour et le 180e jour de grossesse étaient limités aux "parcelles des étoiles" créées dans certains cimetières. Le fœtus y était inhumé ou ses cendres dispersées sur la pelouse. Il n'était pas possible en revanche d'enterrer l'enfant attendu dans le caveau familial ou de ramener chez soi ou en columbarium une urne avec ses cendres. Ce sera désormais le cas. Le texte encadre également l'inhumation des humains avec leurs animaux de compagnie, à condition évidemment que ceux-ci soient déjà morts au décès de leur maître et que l'inhumation ait lieu en même temps. Il sera ainsi complètement légal de "placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt dans le cercueil, au moment de l'inhumation en caveau, ou à côté de l'urne cinéraire au moment du dépôt de celle-ci en cellule de columbarium ou en cavurne", précise le projet décret. Ce dernier fournit en outre un cadre légal pour les caveaux et les cellules de columbarium d'attente; il transforme les emplacements situés dans la parcelle des étoiles en emplacements concédés; il introduit une possibilité de dérogation au délai sanitaire applicable aux exhumations et il simplifie la recherche des ayants droit à l'approche du terme des sépultures concédées et non concédées ou en cas de défaut d'entretien.