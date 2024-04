Si vous êtes clients chez Lidl, vérifiez vos sacs de course: la marque rappelle un fruit très apprécié pour cause de pesticide

Lidl Belgique et le fournisseur Exsa Europe ont retiré de la vente, mercredi, des oranges à presser en raison d'une teneur trop élevée en résidus du pesticide chlorpyrifos.

Le produit est commercialisé sous le nom "Oranges à presser Valencia" et est vendu en filets de 3kg. Il a été distribué dans les magasins Lidl entre le 29 mars et 5 avril. Seul le lot numéro L1303 est concerné.

Lidl Belgique demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où ils seront remboursés même sans présentation du ticket de caisse. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le service client de Lidl par téléphone au 02/320.6000