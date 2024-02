Le président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs au ministre David Clarinval: "N'est-ce pas malheureux de devoir manifester pendant un mois pour demander du bon sens?"

Au terme d'une journée d'actions organisées par les agriculteurs, Florian Poncelet, président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs et David Clarinval, ministre de l'Agriculture (MR) ont échangé leurs points de vue sur le plateau du RTLInfo 19h.

Interrogé sur l'urgence qu'il aurait à communiquer à son ministre, Florian Poncelet a été direct : "Je demande clairement que les choses bougent très vite", a exigé le jeune agriculteur, insistant sur le fait que le court terme devait être "du très court terme". Le président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs a pris l'exemple des semis, dont les agriculteurs vont devoir s'occuper très prochainement, "dès qu'il fera plus sec". "Ce n'est pas tout d'avoir une mesure au mois de juin alors que tout sera planté, c'est trop tard", a-t-il expliqué.

De nouvelles mesures prises dans les jours qui viennent, c'est faisable ? "Au niveau européen, non, ça prendra des mois. Mais au niveau belge et régional, on a déjà pris des mesures", répond le ministre de l'Agriculture, David Clarinval (MR), qui estime que l'ensemble des forces en présence font "le maximum pour essayer de donner des réponses à court terme" aux agriculteurs. Selon le ministre, il est d'ailleurs historique que les choses aient changé en si peu de temps. "Je n'avais jamais vu cela à mon niveau", a-t-il affirmé.