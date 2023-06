Le quotidien d'Alpha, 27 ans, originaire de Guinée-Conakry et demandeur d'asile: "Je ne m'attendais pas à dormir dehors"

C'est un grand gaillard que nos équipes ont rencontré ce jour-là, à quelques kilomètres de Bruxelles. Alpha, 27 ans, originaire de Guinée-Conakry est arrivé il y a environ un an en Belgique. Avant d'être placé dans un centre d'accueil dans lequel il s'estime "chanceux" d'avoir une chambre, le chemin n'a pas toujours été simple. Et il ne l'est toujours pas. "Quand je suis arrivé, je suis resté un mois et quelques semaines dehors dans la cour de Petit château (à Bruxelles, ndlr)", raconte-il. "Il faisait froid. Je ne m'attendais pas à dormir dehors en arrivant en Belgique..."

Aujourd'hui, Alpha a un lit et est en attente d'une réponse pour sa procédure d'asile. Cela prend deux ans en moyenne. "Pour le moment, on est là, on fait rien, on attend." Alpha n'est pas en mesure de travailler sur le sol belge. Pas autorisé.

"C'est un peu choquant"