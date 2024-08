Le réchauffement climatique influence les vacanciers belges: ils fuient la chaleur excessive en optant pour le nord de l'Europe

Avec les vagues de chaleur dues au réchauffement climatique, les Belges adaptent leurs destinations de vacances estivales. Alors que certaines destinations classiques continuent d'attirer, de plus en plus de vacanciers optent pour des pays plus au nord de l'Europe pour fuir la chaleur excessive.

Face aux températures estivales de plus en plus élevées, certains choisissent de modifier leurs destinations traditionnelles pour des pays plus au nord de l'Europe. Pour beaucoup, cette adaptation des destinations de vacances estivales est une réponse directe au changement climatique. Certains, comme Costa et son épouse, ont décidé de décaler leurs vacances en Crète afin d'éviter les fortes chaleurs, optant pour des régions plus tempérées comme la Bretagne. "On est prêts pour aller en Bretagne. C'est un peu moins chaud".

D'autres, comme l'explique un vacancier, recherchent des régions où il fait plus frais en général pour éviter les températures élevées : "Le problème, c'est que des vacances où on ne peut rien faire, ce ne sont pas des vacances. Après 5 minutes, on est rempli de sueur, ce n'est pas très agréable, je trouve. C'est pour ça que je privilégie les pays, les régions où il fait plus frais en général."