Près de 430 écoles subventionnées pour offrir des repas chauds et sains: "Vous agissez concrètement pour améliorer la santé des enfants"

La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie des subventions à certaines écoles dont l’indice socio-économique est faible. Il fallait rentrer un dossier pour le 15 mai et répondre à quelques critères. Ainsi, 429 implantations, dont 364 situées en Wallonie, recevront une subvention pour fournir des repas complets, équilibrés et durables à plus de 55 300 enfants, dont 40 550 petits Wallons.

"C'est très clair que quand les pouvoirs publics financent les repas chauds dans les écoles, on voit clairement une augmentation de la fréquentation de ces repas chauds", constate et se réjouit Benoit Hellings, président des cuisines bruxelloises. "Clairement, nous, on a servi avec les cuisines bruxelloises dans 10 communes différentes de la région bruxelloise 1.850.000 repas chauds en 2023, c'est-à-dire 20% de plus qu'en 2022, au moment où la gratuité a été instaurée par la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Le montant des subventions en augmentation

Au fil des législatures, le montant des subventions a quadruplé, passant de 5 millions d’euros (188 écoles, 10 000 enfants) pour l’exercice 2019-2020 à 20,5 millions d’euros lors de la précédente législature. Le 26 juillet dernier, le nouveau gouvernement MR-Engagés a décidé d’octroyer des subventions "repas scolaires gratuits" pour un montant de 21 386 649 euros. Sur les 450 dossiers rentrés, 429 ont été retenus pour un potentiel de 55 370 élèves.