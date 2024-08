Grindr, Tinder... les dangers insoupçonnés des applications de rencontres: "Les conséquences peuvent être importantes"

Quant à Tinder, un autre phénomène criminel semble émerger. "De jeunes adultes pensent se rendre à un rendez-vous galant avec une jeune fille, tout juste majeure. Au rendez-vous, aucune jeune fille, mais de prétendus 'chasseurs de pédophiles' (souvent mineurs d'âge) qui leur indiquent que la jeune fille, qui n'existe pas, avait 17 ans, et leur proposent de ne pas les dénoncer, moyennant paiement", poursuit l'avocat. Sous pression, et par crainte des conséquences de leur "match", beaucoup de victimes cèdent, et préfèrent ne pas déposer plainte. "Les conséquences peuvent être importantes lorsque les auteurs s'emparent du smartphone de leur victime, et exigent d'obtenir les codes de leur application bancaire".

Un phénomène qui prend de l'ampleur

Que ce soit dans un contexte de violences homophobes, ou par appât du gain, le phénomène de la criminalité sur les applications de rencontres semble aller croissant au cours des derniers mois.

"On constate la mise en place de véritables processus qui ne peuvent être le fait d'individus isolés. Sans entrer dans les détails techniques, les extorsions réalisées dans ce cadre sont particulièrement bien préparées, que ce soit au niveau du conditionnement de la future victime, ou au niveau du transfert des fonds lorsque les auteurs ont accès à un compte bancaire", conclut Maître Dupont.