Sam de Visser sixième lors de la première finale belge

Dans le tournoi de boccia, Francis Rombouts (BC2) a débuté sa phase de groupes par une défaite 5-2 contre le Sud-Coréen Minkyu Seo. Vendredi, il disputera ses deux derniers matchs contre le Tunisien Ayed Ben Youb et le Thaïlandais Worawut Saengampa. Les deux premiers de chaque groupe avancent au tour suivant.

Cinquième temps des séries, De Visser a fini sixième de la finale en 4:21.23. Il n'était pas trop déçu après la course. Le Limbourgeois, 21 ans, voyait sa participation à Paris comme un bonus alors qu'il espère briller à Los Angeles dans quatre ans.

Laurens Devos et Marc Ledoux (MD18) ont entamé le tournoi du double en tennis de table par un succès en quatre sets (11-5, 8-11, 11-2 en 11-8) contre les Ukrainiens Viktor Didukh et Maksym Nikolenko en huitièmes de finale. Ils défieront les Chinois Lian Hao et Zhao Shuai, têtes de série N.2, pour une place en demi-finales vendredi.

En para tir à l'arc, Piotr Van Montagu (ST) a fini huitième du tour de classement, qui sert à déterminer le tableau final, en arc à poulies. Vendredi, il rencontrera l'Ukrainien Serhiy Atamanenko en seizièmes de finale.