L'enterrement de Mademoiselle Luna a eu lieu ce matin: de nombreux fans se sont réunis pour un dernier adieu à l'artiste

"C'est une personne qu'on connaît depuis longtemps et qui était tellement sympathique", témoigne Yves. "On se devait de venir. C'était une courageuse, une battante".

"On a voulu être là pour soutenir la famille et les collègues", souligne Inès, venue aussi pour la cause du décès de Delphine, la maladie. "J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont passés par là. On vient ici en soutien".