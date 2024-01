Les actions des agriculteurs prévues ce dimanche s'annoncent "plus musclées": voici où elles vont avoir lieu

La colère du monde agricole ne faiblit pas et les barrages sur nos routes ce week-end se multiplient. Ce dimanche pourrait marquer un tournant avec des actions beaucoup plus musclées. Voici où les agriculteurs comptent se faire entendre.

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), qui est à l'initiative des actions menées ce dimanche, annonce que les protestations auront plus d'ampleur. Elles pourraient ainsi avoir plus d'impact pour les automobilistes. Il s'agira toujours de barrages routiers. "Deux points seront stratégiques: dès 14h sur les autoroutes E411 et E42 à hauteur de l'échangeur de Daussoulx et après 20h sur la E19 en Brabant flamand à hauteur de Hal", a précisé en direct dans le RTLInfo 19h de ce samedi notre journaliste Cathline Delvaux.

Quelques actions ne sont pas à exclure du côté de la province de Luxembourg. Une centaine de tracteurs sont annoncés sur les autoroutes ce dimanche.