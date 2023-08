Les élèves belges francophones sont-ils les cancres de l'Europe? L'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement répond

Dans quelques jours, des milliers d'élèves retourneront à l'école pour une nouvelle année scolaire. Invité dans le 7h50 de Bel RTL Matin, Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement a répondu aux questions de Martin Buxant.

De nombreuses nouvelles mesures verront le jour dès le 28 août: une bonne manière de booster le niveau des élèves ? "La plupart de ces mesures vont dans le bon sens", précise-t-il. "Il faudra les poursuivre dans les années qui viennent et il restera du travail, forcément".

Cependant, nos scores dans les classements européens du niveau scolaire stagnent dans le ventre mou. Comment l'expliquer ? "On est dans la moyenne. Ça n'est pas satisfaisant, mais il y a des éléments de réponse. Le redoublement n'est pas une bonne chose, par exemple. On doit agir sur différents leviers pour tirer les élèves plus faibles vers le haut", répond l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement.