Les employés belges sont loin de l'objectif concernant la formation: voici ce que prévoit le deal pour l'emploi

Selon l'analyse de Bright Plus, menée auprès de 1.204 travailleurs belges, seuls les employés de la génération Z (nés après les années 2000) ont atteint l'actuel seuil minimum de quatre jours de formation, avec environ 4,8 jours par an. Cela s'explique principalement par leur expérience plus limitée, les obligeant à se former davantage au début de leur carrière. La génération des baby-boomers n'en suit quant à elle que 2,1 en moyenne, tandis qu'un tiers des employés belges ne se forme pas du tout.

Les employés belges suivent en moyenne 3,4 jours de formation par an, selon une étude publiée mercredi par le cabinet de recrutement BrightPlus. Actuellement, tout employé bénéficie d'un droit individuel à la formation de quatre jours par équivalent temps plein (ETP). Ce chiffre est donc non seulement inférieur à cette obligation, mais reste également loin de l'objectif de cinq jours de formation imposé par le deal pour l'emploi pour 2024.

Cette situation va à l'encontre de la demande des travailleurs, qui souhaiteraient bénéficier de 7,7 jours de formation par an, selon BrightPlus. Parmi les théories les plus citées pour expliquer cet écart se trouvent notamment le manque de temps et l'offre de formation peu claire, voire peu pertinente. L'enquête révèle par ailleurs que plus l'équipe dans laquelle l'employé évolue est grande, plus il se forme. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le travail peut être plus facilement redistribué ou pris en charge par les collègues pendant les jours de formation.

La motivation des employés peut également jouer un rôle dans cette situation. En effet, les formations viennent souvent s'ajouter aux tâches quotidiennes. Prévoir suffisamment de temps à cet effet peut dès lors être une solution pour renforcer la motivation des travailleurs à se former, estime le cabinet de conseil.