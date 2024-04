Les files évoluent rapidement sur le ring intérieur: quel est l'état des routes ce mardi matin?

06h29

Les files évoluent rapidement sur le ring intérieur

Les files évoluent assez rapidement sur le ring intérieur de Bruxelles avec 7 minutes à ralentir entre Strombeek-Bever et Machelen puis 15 minutes déjà entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

5 minutes également sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard et enfin 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

Dans le sud du pays, 2 petites minutes de ralentissements sur l'E411 entre Verlaine et l'Aire de Recogne vers Namur. On rappelle qu'un chantier est en cours entre les échangeurs 26 "Verlaine" et 25 "Libramont-Chevigny" avec une circulation sur une voie dans chaque sens et une limitation à 70 km/h.