Les files "habituelles" à signaler: voici l'état des routes ce vendredi

07h08

Des files "habituelles"

Pour l'instant ce sont uniquement les files "habituelles" à signaler - Pas d'incidents sur nos routes.

10 minutes sur 3 km sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et 7 minutes plus au nord entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem.

Dans l'autre sens, en extérieur, aussi quelques coups de frein entre Strombeek-Bever et Wemmel (+ 2 min) puis entre Dilbeek et Neerpede (+4 min)

10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne

6 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle.

Les premières files aussi mais encore légères sur l'E411 entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard (+2 min)