Les jeunes vulnérables seraient "les oubliés du logement", selon plusieurs associations

"Les jeunes sont les oubliés des politiques de logement déployées par les pouvoirs publics". Telle est la conclusion d'un colloque qui s'est tenu jeudi, à l'initiative de l'ASBL Solidarité logement et du Service de la prévention de l'Aide à la jeunesse de Bruxelles.

Organisée avec le soutien du Centre d'action laïque et plusieurs associations actives dans le domaine de l'accès au logement, la conférence (réunissant quelque 250 personnes) a permis de mettre en lumière la problématique de la difficulté d'accès au logement pour ce public spécifique. Cela s'est notamment fait grâce aux éclairages d'experts et professionnels du secteur tels que le sociologue de l'Université catholique de Louvain, Martin Wagener, ainsi que Pierre Verbeeren, directeur général du CPAS de Bruxelles et président de l'organisation Bruss'help.

Accéder au logement, en tant que jeune confronté à des difficultés d'ordre familial, économique ou social, et ne disposant que d'un très faible soutien familial, s'assimile ainsi à un réel "parcours du combattant".