Les ministres de la Mobilité "temporisent" sur les travaux du Carrefour Léonard: voici ce qui a été décidé pour les prochains jours

Après la Wallonie, c'est Bruxelles qui demandait le report des travaux annoncés au carrefour Léonard et qui doivent, en théorie, commencer demain. En plus du chantier actuel, le "tourne à droite" vers Waterloo en venant d'Auderghem sur l'E411 ne sera plus possible. Un ajout qui risque de provoquer le chaos sur les routes à cet endroit.

Cependant, une conférence interministérielle avait lieu aujourd'hui vers 18 heures. Alors qu'elle venait de se conclure, notre journaliste Simon François a fait le point sur la situation dans le RTL info 19h.