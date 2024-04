Embarras au carrefour Léonard: le gouvernement bruxellois demande également le report d'une semaine du chantier

"Beaucoup plus grave que prévu"

"On avait préparé ce chantier comme un chantier de nuit, avec un impact difficile mais gérable. Il y a deux semaines, on a appris que l'impact du chantier serait beaucoup plus grave que prévu. C'est un autre chantier", a expliqué Mme Van den Brandt à BX1. "On demande de reculer d'une semaine pour mieux accompagner, pour trouver des déviations intelligentes, pour augmenter les transports en commun, avertir Waze et Google Maps. Pour tout cela, on a besoin d'un peu de temps car l'impact sera très difficile".

Des réunions de concertation ont déjà eu lieu avec la Région flamande en compagnie des communes bruxelloises mais jusqu'à présent, le calendrier est resté le même. La semaine passée, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a également demandé la suspension des travaux le temps d'aboutir à une solution concertée.