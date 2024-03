Les ministres européens de l'agriculture se réunissaient à Bruxelles: quelles sont les mesures qui ont été prises?

Sur place, notre journaliste Sébastien Rosenfeld a fait le point sur la situation. "Agir vite, c'était la volonté des 27 ministres de l'agriculture et ils l'ont fait", note-t-il. "Ils ont adopté des mesures fortes proposées par la Commission européenne. La première, la plus symbolique, ce sont des exemptions, des dérogations de certaines règles européennes lorsqu'il y a des événements climatiques extrêmes comme des sécheresses, ou des inondations. Dans ces cas-là, les agriculteurs peuvent choisir leur culture en fonction des sols et des saisons et être moins limités par des dates extrêmement précises".

Deux autres mesures ont ensuite été présentées. "Une mesure très symbolique : la fin de l'interdiction qui avait été mise en place. Cette obligation de mettre 4% de ses terres en jachère, c'était une norme environnementale, elle ne sera plus obligatoire, cela se fera sur base volontaire".

Troisième élément important, un statut particulier pour les petites fermes de moins de 10 hectares. "Dans ces cas-là, il y aura peu ou pas de contrôles et de sanctions pour limiter les charges administratives. Les 27 ont aussi évoqué d'autres mesures d'assouplissement de la politique agricole commune. Elles doivent être votées par le Parlement avant fin avril pour être effectives au printemps".