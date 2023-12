Les personnes handicapées verbalisées à tort? La Belgique lance un nouveau système de droits de stationnement, voilà de quoi il s'agit

Un nouveau système uniforme de droits de stationnement numériques pour les personnes en situation de handicap sera prochainement mis à disposition des villes et communes afin de prévenir les contraventions indues liées à l'utilisation des scan-cars, a annoncé jeudi la ministre en charge des Personnes handicapées, Karine Lalieux. L'an prochain, une phase pilote démarrera à Anvers avant un déploiement dans les localités qui le souhaitent avant la fin 2024.

Selon la ministre, ce nouveau mécanisme était devenu une nécessité, car les nouveaux systèmes de contrôle de stationnement (enregistrement des plaques d'immatriculation par SMS, application ou aux bornes de paiement et les scan-cars) ne sont pas adaptés pour les cartes de stationnement dont disposent les personnes handicapées. En effet, elles sont liées à une personne et non à une plaque.

"La prolifération des registres de stationnement dans les différentes villes et communes est d'une complexité intenable pour les personnes en situation de handicap. Elles reçoivent encore trop souvent des redevances alors qu'elles devraient avoir droit à la gratuité du stationnement.