Les plus longues files sont sur l'E40 : quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h37 Un accident signalé en sortie de Charleroi Un accident est signalé en sortie de Charleroi sur le tout début de l'A54 en direction de Nivelles. Il provoque 5 minutes de ralentissements sur la N90 entre Gilly (Rocade) et Charleroi A Liége, toujours 15 minutes ralentissements sont repérés sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Tignée et Hermée-Hauts-Sarts. Vers Bruxelles, les files ont un peu diminué sur l'E40 avec tout de même 25 minutes à ralentir entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. 20 minutes c'est aussi ce que vous ajouterez pour passer le rétrécissement aux 4 Bras de Tervuren. Très peu de ralentissements sur l'E411 Namur-Bruxelles et sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard.



08h10 Gros ralentissements en région liégeoise Débutons par la région liégeoise où de gros ralentissements sont repérés sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège : 25 minutes entre l'Aie de Tignée et Rocourt en direction de Liège (sur 12 km). 15 minutes de perdues également dans les ralentissements habituels sur l'E25 Maastricht-Liège entre Wandre et Bressoux-Coronmeuse en direction de Liège. Au sud du pays, vous ralentissez 15 minutes sur l'E411 entre Hondelange et Bridel en direction de Luxembourg. Au départ de Namur, vous ralentissez 10 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx en direction de Bruxelles et "seulement" 5 minutes avant le Carrefour Léonard. Toujours et encore de longues files en venant de Liège sur la E40 : 30 minutes de perdues entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. En intérieur, pas d'évolution des files avec toujours 25 minutes entre Expo et Machelen puis 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. A Bruxelles, 20 minutes de files sont constatées sur le R20 à la fin de l'E40 en direction de la Basilique.

07h32 Les plus longues files de cette matinée sont sur l'E40 Les plus longues files de cette matinée sont donc sur l'E40 Liège-Bruxelles. Vous êtes ralentis maintenant 30 minutes sur 12 km entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne en direction de la Capitale. Au départ de Namur : 6 minutes de perdues dans les travaux sur l'E411dans la zone de travaux entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail puis 10 minutes à votre arrivée à Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard. Sur le ring intérieur, toujours 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et plus au nord de Bruxelles, 20 minutes entre Grand-Bigard et Machelen. 5 minutes de perdues aussi entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard. En extérieur, quelques légères files entre Waterloo et Groenendaal. (5 minutes) Enfin, l'accident dans la bretelle reliant l'A54 Charleroi-Nivelles et l'E42 à Thiméon est toujours présent à l'entrée de l'échangeur. Prudence donc.

07h11 Déjà de longues files sur l'E40 Toujours cet accident signalé tout à l'heure dans l'échangeur de Thiméon au niveau de la bretelle reliant l'A54 vers Nivelles à l'E42 vers Namur. Les autres files sont évidemment à Bruxelles ou dans sa périphérie : Sur le ring de Bruxelles, en intérieur avec 15 minutes entre Expo et Machelen et ensuite 15 minutes également entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren. En extérieur aussi quelques ralentissements en direction de Grand-Bigard : entre Woluwé-Saint-Etienne et Zaventem (+5 minutes) et ensuite entre Strombeek-Bever et Wemmel (+10 min) En venant de Liège, déjà de longues files (plus longues sur le ring intérieur) avec 20 minutes à ralentir sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. 8 minutes de perdues en venant de Namur sur l'E411 de Hoeilaart au Carrefour Léonard et 7 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons à Halle.

06h32 Un accident sur l'E40 à hauteur de Ternat La chaussée a été libérée sur l'E411 Namur-Luxembourg où un accident s'était produit à hauteur de Sart-Bernard en direction de Luxembourg. Un autre accident vient de se produire dans l'échangeur de Thiméon au niveau de la bretelle reliant l'A54 vers Nivelles à l'E42 vers Namur. Sur le ring de Bruxelles, sans surprises les files s'allongent en intérieur avec 10 minutes entre Strombeek-Bever et Vilvorde (suite au chantier du Viaduc) et ensuite 15 minutes perdues entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren. Les premières files anecdotiques pour l'instant sont aussi présentes sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+2 min) et sur l'E429 entre Tubize et Halle (+5 min). On ajoutera à l'instant un accident sur l'E40 Bruxelles-Gand à hauteur de Ternat en direction de Gand. La bande de gauche est bloquée. Vous perdez 10 minutes entre Grand-Bigard et Ternat en direction de Gand et 8 min