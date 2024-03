Les ralentissements s'accentuent sur le ring de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h24

Accident sur le Ring intérieur

On nous signale un accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem, en direction de Waterloo. Il obstrue la bande de gauche. Mais rassurez-vous ça n'a pas de grosses répercussions sur les iles liées au chantier de Léonard, puisqu'elles restent stables. Vous perdez toujours 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des quatre bras de Tervuren, en direction de Waterloo.

Pour arriver jusqu'au carrefour Léonard, depuis Namur et donc l'E411, vous perdez 15 minutes à partir de Overijse. Entre Waterloo et Léonard, là vous devez ajouter 15 minutes à votre temps de trajet en direction de Zaventem.

Partons sur le ring intérieur maintenant, Vous perdez 15 minutes entre Haut-Ittre et Hal. Plus haut sur le ring extérieur, là vous perdez 15 minutes Jette et Nerpede. C'est 10 minutes supplémentaires entre Grimbergen et Wemmel. Et puis, dans l'autre sens, vous perdez 30 minutes entre Expo et Machelen, en direction de Zaventem.

Si vous rejoignez actuellement la capitale depuis Liège, vous devrez patienter durant 20 minute sur l'E40, entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe Saint-Etienne. 20 minutes également sur l'E19 de Malines vers Bruxelles à l'approche de Machelen.

En région Liégeoise, Vous ralentissez sur l'E40 Aix-La-Chappelle - Liège, entre l'aire de Tignée et Milmort. Vous perdez 15 minutes à cet endroit.

Du côté de Namur, là c'est 15 minutes de perdues à l'approche du chantier de Daussoulx vers Bruxelles.

Enfin, dans le sud de la province de Luxembourg. Vous perdez actuellement 10 minutes en direction du Grand-Duché entre Sterpenich la croix de Gasperich.