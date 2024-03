Les séances de psychomotricité, nécessaires au petit Matteo, ne sont pas remboursées: "J'ai dépensé 720€ en 2023", raconte sa maman

Le travail que le garçon effectue avec sa psychomotricienne est essentiel pour son développement et pour apaiser ses comportements. "Matteo est arrivé avec des problématiques d'agressivité, dans des difficultés de comportement, dans ses relations avec les autress…", détaille Anne Piccin.

Matteo a neuf ans, et depuis quelques années, il suit des séances de psychomotricité. Diagnostiqué hyperactif avec un profil d'impulsivité et d'opposition par son neuropédiatre.

Mattéo a suivi des séances individuelles pendant deux ans et a intégré désormais des séances de groupe. "Il faut que je me fasse plus d'amis."

Du côté des parents, on est très satisfaits de la prise en charge de leur fils. La relation familaile s'est nettement améliorée.

Une prise en charge... minimale