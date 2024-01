Les soldes commencent ce mercredi : inquiétudes chez de nombreux commerçants

Selon une étude réalisée par l'Union des classes moyennes (UCM), sur un échantillon de 450 commerçants, près d'un vendeur sur deux, détient des stocks anormalement élevés pour cette période. Pourtant, la situation s'est stabilisée par rapport à l'année dernière : "On va partir sur des réductions de -30%. C'est historique. L'année dernière, c'était -50 % parce que les stocks étaient beaucoup plus importants. Les gens achetaient moins, il y avait moins de clients parce qu'ils devaient d'abord payer les factures d'énergie. Les commerçants avaient donc besoin de liquider leurs stocks pour faire de la trésorerie et payer les collections qui arrivent", explique Isabelle Morgante, responsable communication à l'UCM.

Malgré cela, 4 commerçants sur 5 sont inquiets quant à leur avenir. C'est le cas de Murielle. Elle est gérante d'une boutique depuis 12 ans. Murielle remarque des changements dans les habitudes de consommation, l'émergence du commerce en ligne et la diminution du pouvoir d'achat. Des facteurs qui ont un impact considérable sur les habitudes d'achats : "En 2024, on va devoir se renouveler à nouveau, et trouver des solutions. Si les gens ne veulent plus venir en ville, et préfèrent commander en ligne, alors on va devoir trouver une manière d'arriver près d'eux, via les réseaux sociaux, et Internet", déclare Murielle Lenglez, gérante d'un magasin de vêtements.