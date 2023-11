"On leur fait découvrir leur voix": L'Opéra de Liège lance sa propre "Star Academy"

L'Opéra Royal de Wallonie-Liège organise sa Star Academy cette semaine. Ce haut lieu de l'art lyrique rassemble un chœur de jeunes. Le casting est accessible à tous et surtout, il ne faut pas forcément avoir d'expérience dans l'opéra pour y participer. La qualité vocale et la motivation sont les seuls critères.

En coulisse, une dizaine de candidats s'impatientent. Le stress monte. Hugo a seize ans et est en train de réviser : "Il y a quelques parties qui me stressent un peu et je ne sais pas si je vais bien réussir. Mais bon, on va faire tout pour que ça se passe bien". Comme lui, chacun est auditionné durant un quart d'heure sur une proposition musicale de son choix. Dans le chœur des "Enfants de l'Opéra royal de Wallonie" depuis quelques années, Hugo retrouve ses marques sur scène.

"Il y a des voix ici que j'entends qui sont magnifique et au fond des personnes magnifiques que je rencontre, qui ne se connaissent pas. Et donc on leur fait découvrir leur voix. Et ça, ça amène une émotion" raconte Véronique.

Les inscriptions sont encore ouvertes pour les chanteurs intéressés. Seule condition être âgé de 18 à 28 ans.