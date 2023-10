"On a l'impression que les Belges sont inégaux": selon les régions, l'utilisation du GSM au volant est sanctionnée différemment

Dans le Hainaut, des contrôles ont été effectués en masse. C'est ce qu'ont pu remarquer notre journaliste, qui a passé une heure dans un véhicule banalisé de la zone police-boraine. "Nous avons été surpris du nombre de conducteurs pris en flagrant délit. Et entre chaque arrestation, pas plus de 5 minutes à chaque fois pour retrouver un conducteur, téléphone à la main", indique Julien Crête.

Les excuses données sont assez classiques : par exemple, un coup de fil urgent à un membre de la famille. Mais cela ne concerne pas que les voitures puisqu'"un autobus a également été verbalisé", indique notre journaliste. Selon l'institut Vias, la problématique est toujours bien présente : "25% des conducteurs utiliseraient régulièrement leur téléphone au volant, causant 50 morts sur les routes par an et plus de 4500 blessés".

Des différences selon les régions