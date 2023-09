Math, français mais surtout sciences: les résultats du CE1D et du CESS globalement meilleurs cette année

En juin dernier, tous les élèves de deuxième année secondaire (commune et supplémentaire) ont été évalués par une épreuve commune, en sciences, mathématiques, français et langues modernes. La progression est surtout nette en sciences, pour le CE1D, où le taux de réussite passe de 48,8% en 2022 à 82,5% cette année (sur base des résultats de 99,3% des élèves). Les résultats s'améliorent également quelque peu en mathématiques, même si la matière reste le point faible des élèves. Ainsi, selon les résultats de 99% des élèves, 58,2% d'entre eux ont réussi l'épreuve, contre 48,9% l'an dernier. En français et en langues modernes, peu de changement est observé.

Du côté du CESS, épreuve certificative organisée au terme de l'enseignement secondaire évaluant certaines compétences en français et en histoire, des améliorations sont également observées. Ainsi, en histoire, le taux de réussite passe de 85,5% à 86,5% tandis qu'en français, il atteint 85,1% pour les élèves de 6e générale et 6e technique et artistique de transition (82,8% en 2022). Les élèves de 6e technique et artistique de qualification et de 7e professionnelle obtiennent quant à eux un taux de réussite de 74,9% (66,5% en 2022).