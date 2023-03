Nina Pinzarrone, 11e à Saitama: "je vais me concentrer sur le circuit senior"

La jeune Bruxelloise, 16 ans, a terminé 11e dans la foulée cette année de sa surprenante 5e place à l'Euro à Espoo en Finlande en janvier dernier.

"J'ai appris à surmonter la pression dans les plus grandes arènes du monde, je sais que je peux le faire maintenant et je sais que c'est vraiment ça que j'aime", a expliqué Nina Pinzarrone à sa sortie de la patinoire japonaise garnie de 15.000 spectateurs où elle a réussi ses meilleures performances en carrière (191,78 au total et 129,74 dans le programme libre). "J'ai hâte pour la suite, je vais me concentrer uniquement sur les seniors. J'espère que je vais pouvoir faire des Grands Prix à la fin de l'année".