Noël est déjà dans les magasins: oublie-t-on Saint-Nicolas? "Plus on avance, plus ça disparaît, c'est vraiment dommage"

Pour ne pas être les derniers, les commerçants s'y mettent de plus en plus tôt. Une fois Halloween enterré, Noël est lancé. Pour les enseignes, c'est souvent du bonus, comme l'explique Françoise Gabriel, professeur de marketing à l'Helmo : "Elles vont pouvoir installer des rayonnages avec des décorations de Noël qui ne va rien cannibaliser d'autre dans les ventes qu'elles font d'habitude. Ça permet aussi, sur des catégories de produits comme la nourriture, de vendre des produits à plus forte valeur ajoutée, comme des produits de luxe qu'on ne mangerait pas à d'autres moments".

Le marketing de Noël, boosté par les pays étrangers, c'est une vraie machine de guerre qui pourrait faire de l'ombre à notre Saint-Nicolas. "J'ai vu que dans certains magasins il y avait des Saint-Nicolas, mais pas beaucoup. C'est plus Noël que Saint-Nicolas", remarque une jeune cliente. "Plus on avance, plus ça disparaît. C'est vraiment dommage", ajoute son amie.

On ne mélange pas Saint-Nicolas et Papa Noël

Certains commerçants respectent pourtant la tradition à la lettre. Dans la vitrine du magasin de chocolat où est passée notre équipe, il n'y a que des Saint-Nicolas. "On a les dates à respecter pour sortir les Saint-Nicolas. Une fois que Saint-Nicolas sera passé, on sortira les Pères Noël pour les enfants", explique Sarah Mawet, vendeuse de chocolat. "On ne mélange pas Saint-Nicolas et Papa Noël".