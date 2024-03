"Nous retenons les meilleurs candidats": Skeyes, l'entreprise belge de contrôle aérien, recrute

Trafic aérien cherche contrôleurs. Skeyes fait un appel à l’offre afin de dénicher de nouvelles recrues, mais quels sont les critères d’embauche ?

"Ils sont assez souples", affirme notre journaliste, Simon François. "Il suffit d’avoir entre 17 et 30 ans, d’avoir une bonne connaissance de l’anglais et un diplôme du secondaire". Il y a beaucoup de candidats… Et peu d’élus. L’an dernier, Skeyes avait réalisé un recrutement similaire à celui-ci. 800 candidats avaient alors postulé pour seulement une vingtaine de personnes retenues.