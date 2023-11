Nouvelle grève dans les dépôts de supermarchés: quel impact sur les clients?

Une partie des travailleurs des centres de distribution et des entrepôts des supermarchés se mobilisent à nouveau ce mercredi. Contrairement à l'action de la semaine dernière, celle du jour n'entraine aucun blocage des dépôts.

Selon Steve Rosseel, du syndicat chrétien ACV, il n'y a pas de blocage car Delhaize et Colruyt ont fait appel à des huissiers la semaine dernière. Ce mercredi, les actions se concentrent sur des piquets de grève pour sensibiliser les travailleurs à rejoindre les grévistes. Selon M. Rosseel, les actions sont surtout suivies aux centres de distribution Colruyt de Hal, Malines, Gellingen et Woelingen.

"Tous les magasins sont approvisionnés normalement", confirme le porte-parole Dieter Snoeck. Chez Delhaize, environ 30% du personnel du centre de distribution de Zellik se croisent les bras. Les camions peuvent également y entrer et en sortir sans entrave, confirme le porte-parole Roel Dekelver. Tout se passe normalement au dépôt de Ninove, où une grève "surprise" avait débuté lundi soir.

Les représentants des travailleurs souhaitaient alors prendre le groupe de court en avançant de deux jours leur action. Les négociations autour d'une prime pouvoir d'achat dans le commerce alimentaire sont dans l'impasse et un préavis de grève est en cours dans le secteur depuis un certain temps. Les syndicats organisaient donc deux jours de grève le 15 et le 22 novembre. Les syndicats réclament une prime pouvoir d'achat de 250 euros pour l'ensemble du personnel, ainsi qu'une consultation supplémentaire au niveau de l'entreprise. La proposition des employeurs s'élèverait à moins de 150 euros pour deux tiers des travailleurs, selon les syndicats.