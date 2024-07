Panne informatique mondiale: le problème a été "identifié" et est "en cours de correction"

Une panne informatique paralyse de nombreuses entreprises partout dans le monde et serait liée, selon Oleg Gorokhovsky, fondateur de la banque en ligne ukrainienne Monobank, "à une interaction entre l'antivirus Crowdstrike et Windows", un service du géant américain Microsoft, qui perd lui 3% dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.

L'action du groupe américain de cybersécurité CrowdStrike, mis en cause dans la panne informatique mondiale, chute de près de 20% vendredi dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

"Au dernier bilan effectué à 16H00 (08H00 GMT), les vols à destination et en provenance des aéroports Pékin-Capitale et Pékin-Daxing étaient normaux", a déclaré une présentatrice de la chaîne CCTV à l'antenne, après avoir évoqué les perturbations mondiales.

Les vols au départ et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin vendredi sont "normaux", selon la télévision d'Etat chinoise, alors qu'une panne informatique perturbe de nombreuses entreprises et opérateurs aériens dans le monde.

"L'Anssi a été informée (vendredi) matin de la panne informatique affectant de nombreuses entités dans le monde. Les équipes sont pleinement mobilisées pour identifier et appuyer les entités affectées en France et comprendre, en lien avec les éditeurs concernés, l'origine de cette panne. Aucun élément en l'état ne donne à penser que cette panne soit le résultat d'une cyberattaque", a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

Des hôpitaux et plusieurs autres secteurs aux Pays-Bas ont annoncé vendredi être touchés par la panne informatique mondiale, entraînant la fermeture d'un service d'urgences et le report d'opérations.

"Les opérations aériennes sont restreintes : les atterrissages ne sont actuellement plus possibles. Les vols à destination de Zurich déjà en route sont toujours autorisés à atterrir", indique le communiqué, précisant que plusieurs compagnies aériennes, agents au sol et autres compagnies sont touchées par la panne de Microsoft.

Et les craintes concernant le secteur des semi-conducteurs, avec de possibles nouvelles restrictions américaines contre la Chine, ont également continué de peser sur les marchés. Les actions d'entreprises du secteur s'affichaient en baisse vendredi en Asie et l'indice Hang Seng de Hong Kong était ralenti par un repli générale du secteur technologique.

Les indices des Bourses de Londres et Milan n'ont pas affiché de taux de variation à l'heure habituelle d'ouverture à 07H00 GMT, et ont commencé à coter une vingtaine de minutes plus tard.

Les Bourses mondiales reculent vendredi, prudentes face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, tandis qu'une panne semble toucher des entreprises à travers le globe et provoquer de lourdes perturbations.

Plusieurs vols au départ et à l'arrivée à BER ont été annulés dans la matinée. Les autres aéroports allemands, dont les principaux Francfort et Munich, n'ont pas fait état de perturbations.

"Pour l'instant, nous avons juste comme information que nous avons un incident technique et que par conséquent, il y a des retards dans l'enregistrement et que le service aérien a dû être suspendu jusqu'à 10 heures", a expliqué la porte-parole, sans préciser la nature exacte de la panne ni pouvoir préciser quand le trafic aérien reprendrait.

Les vols au départ et à l'arrivée des plateformes parisiennes de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, principaux points d'entrée en France pour les Jeux olympiques, s'effectuent normalement, selon le site internet du groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens.

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe, a indiqué vendredi être affecté par la panne informatique mondiale, qui touchait également l'aéroport d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas, la compagnie aérienne Transavia et des hôpitaux néerlandais.

09h08

La SNCB touchée par la panne informatique chez Microsoft

La SNCB connaît vendredi matin divers problèmes techniques, empêchant notamment les voyageurs d'acheter des billets en ligne. Les données relatives aux retards des trains et aux changements de voies peuvent également ne pas être mises à jour. La cause est un problème mondial chez Microsoft, a indiqué la société ferroviaire belge.

"Depuis ce matin, nous sommes confrontés à un problème informatique général. Mais cela n'a aucun impact sur la circulation des trains", a précisé le porte-parole Bart Crols. "Nos services font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre le problème le plus rapidement possible".

En raison de ce problème technique, les informations sur le site web et l'application, comme les données sur les retards, les changements de voie et l'affluence dans les wagons, peuvent ne pas être à jour, a ajouté la SNCB. Des voyageurs signalent par ailleurs ne plus pouvoir commander de billets en ligne. "Nous conseillons aux voyageurs de se fier aux écrans et aux annonces dans les gares pour obtenir les informations les plus récentes sur les trajets", a recommandé M. Crols.

La cause du problème est une panne chez Microsoft, laissant de nombreuses entreprises dans le monde entier confrontées à des problèmes techniques. De nombreux utilisateurs indiquent ainsi faire face à un écran bleu avec un message d'erreur.