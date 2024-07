Le festival de la démesure: découvrez les chiffres fous de Tomorrowland

Depuis quelques jours, la Belgique accueille des touristes un peu particuliers : les festivaliers de Tomorrowland, qui fête ses 20 ans ! Le festival de musique électronique est l’un des plus grands au monde. Et comme chaque année, les chiffres ont de quoi faire tourner la tête.

Pour les amateurs de musique électronique, Tomorrowland commence demain. Et comme toujours, l'événement affiche complet avec 400 000 personnes ayant réussi à obtenir un billet. C'est une évolution remarquable par rapport au premier festival en 2005, qui avait attiré 9 000 festivaliers à l'époque.

Comme chaque année, c'est le monde entier qui vibrera pendant le festival, avec plus de 200 nationalités représentées, dont 14 000 personnes arrivant en avion, principalement des Espagnols (23 %), des Américains (9 %), ainsi que des Suisses et des Britanniques (8 % chacun). À noter tout de même qu'à Tomorrowland, il y a des Belges, et même plus qu'on ne le pense : plus d'un festivalier sur deux est originaire de chez nous.