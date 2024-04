"Par amour, j'ai accepté que..." : la nouvelle trend Tiktok banalise-t-elle les violences?

Alors si cette mode permet de libérer la parole des jeunes, elle pourrait aussi poser quelques problèmes. Pour Philippe Koryczan, psychologue à Mons : "C'est une forme de reconnaissance, c'est vouloir avoir l'amour de l'autre à tout prix". Un autre problème de ces vidéos, c’est l’image qu’on a de nous-mêmes, mais aussi l’idée qu'on se fait d’une relation "normale". "Ces jeunes filles sont dévalorisées. On doit évoluer dans un monde de confiance et, pour ces jeunes filles-là, c'est très mal démarré", détaille l'expert.

Du côté des spectateurs de ces contenus, ces vidéos peuvent banaliser ce genre de comportement. "On est en train de légitimer des comportements. On se dit : si les autres filles acceptent, pourquoi pas moi ?", explique Philippe Koryczan. Mais attention, il ne faut pas non plus diaboliser toutes les vidéos de ce type. "Il faut tirer la sonnette d'alarme en expliquant que ces agissements ne sont pas normaux. Vous avez le droit de dire non".