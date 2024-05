Bruxelles, une ville toujours plus multiculturelle: découvrez la langue en tête parmi les 104 parlées sur son territoire

Sans surprise, le français reste la langue la plus connue à Bruxelles. Le français est la langue la plus utilisée parmi les 104 langues parlées en région bruxelloise, selon le cinquième baromètre linguistique de la VUB dévoilé mercredi. Elle est maîtrisée par 81 % de l'échantillon interrogé de 1.627 répondants. Lors du précédent baromètre, datant de 2018, ce pourcentage était néanmoins de 87,1 %. "L'étude montre que le nombre de langues parlées a augmenté de manière significative. Lors de la dernière enquête menée en 2024, 104 langues différentes ont été enregistrées", explique le chercheur Mathis Saeys.

"Le français reste la langue la plus parlée, même si son utilisation a diminué, tandis que l'usage de l'anglais devient de plus en plus important (passant de 34,4 % à 46,9 %), surtout chez les jeunes", poursuit Mathis Saeys.

Le néerlandais, deuxième sur le podium

Le néerlandais (passé de 16,3 % à 22,3 %) occupe également une place prépondérante, notamment grâce à la jeune génération de Bruxellois et à la population qui a émigré de Flandre, selon le baromètre.

Ces trois principales langues de contact sont suivies de l'espagnol (14,5 %), de l'arabe (11,5 %), de l'italien et de l'allemand (tous deux 6,1 %), du portugais et du turc (2,8 % chacun) et, enfin, du roumain, nouveau venu parmi les dix langues les plus parlées à Bruxelles, avec 2,1 %.