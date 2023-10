"Peu importe la langue, c'est l'aptitude qui compte": la Flandre, qui manque de main d'œuvre, tente d'attirer les francophones

45.000 Wallons et 56.000 Bruxellois travaillent actuellement en Flandre. Depuis quelques mois, Apollinaire fait partie de ces personnes. Il habite à Hannut et a décroché un emploi en tant que chauffeur de bus, de l'autre côté de la frontière linguistique à Tirlemont. Il n'est pas bilingue, il a seulement des notions de Néerlandais et au départ, ce nouveau travail était source d'anxiété: "Je prends cette crainte comme un défi que je dois relever à tout prix." Le Hannutois n'a même pas cherché en Wallonie. La région est pourtant touchée par une pénurie de chauffeurs, au même titre que la Flandre. Il tenait absolument à apprendre la langue: "Je me dis que je vais travailler et en même temps apprendre le néerlandais. Je rencontre encore des difficultés à comprendre et à me faire comprendre, mais je garde espoir."

La Flandre est à la recherche de profils comme celui d'Apollinaire. Le VDAB, l’office flamand de l’emploi, a envoyé l’an dernier 117.000 postes vacants à son homologue wallon, le Forem. Même avec des lacunes en néerlandais, le Wallon a été directement recruté. Pourtant, la barrière de la langue reste présente. Ils ne sont que trois francophones dans cette entreprise située à 5 kilomètres de la frontière. "On exige que tous nos chauffeurs parlent flamand, mais on donne aussi des cours. Il y a toujours des personnes qui savent s'exprimer dans l'autre langue, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ou plus, c'est quand même un grand handicap", reconnaît Olivier Van Mullem, directeur général d'une entreprise de transport.