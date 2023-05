Pierre de Froidmont gagne la 3 Nations Cup de mountainbike à Sittard, Emeline Detilleux 5e

Samedi, la Coupe du monde, démarre à Nove Mesto en République tchèque et De Froidmont a engrangé de la confiance sur le parcours du Watersley Sports & Talentpark à Sittard, dans le Limbourg néerlandais dimanche. L'Ardennais est resté en tête une grosse partie de la course et s'est imposé avec plus de deux minutes d'avance sur le Letton Martins Blums et sur Clément Horny.

"Je me sentais très bien", a réagi De Froidmont. "Je suis heureux des sensations que j'avais aujourd'hui." Grâce à sa victoire dans cette épreuve UCI de première catégorie, De Froidmont engrange des points supplémentaires en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vendredi passé, il avait déjà remporté le shorttrack à Sittard, devant Arne Janssens.