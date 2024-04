Plus de la moitié des Belges n'ont lu aucun livre en 2023: "On annonçait déjà la fin du livre il y a des années"

Un Belge sur 5 (19 %) a lu au moins 10 livres et 29% des Belges ne voient pas l'intérêt de lire. Pourtant, cela reste une activité essentielle pour les plus jeunes : "C’est la base de tous les apprentissages, que cela soit la lecture ou la compréhension. Au quotidien, on les entraîne à cela", indique Sophie, institutrice.

Mais ces chiffres ne sont pas pour autant inquiétants. "On constate à travers différentes études que l’acquisition de la lecture est véritablement en danger. L’acquisition et la compréhension de la lecture chez les enfants de 0 à 10 ans étaient maîtrisées par moins de 40% des élèves, ce qui laisse présager un avenir compliqué pour la lecture et la littérature. Et en même temps, le marché du livre ne se porte pas trop mal", explique Patrick Moller, directeur général du diffuseur Dilibel. "On annonçait déjà la fin du livre il y a des années, un Belge sur deux ne lisait pas selon cette statistique. Peut-être qu’au contraire, les gens lisent plus, mais à des moments différents", explique Grégory Laurent, commissaire général de la Foire du Livre de Bruxelles.

L'an dernier, les ventes en librairies ont diminué de quasiment 3%. De 8 % pour les ventes en ligne.