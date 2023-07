"Plus d'un million de Belges souffrent du bruit": Georges Gilkinet souhaite supprimer les vols de nuit à Bruxelles

Pour Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, il faut que le bruit des avions cesse. C'est pourquoi il propose d'interdire les vols de nuit, à l'aéroport de Bruxelles, entre 23h et 6h du matin. Ce projet vise à rendre les nuits silencieuses, et ce, 7 jours sur 7.

L'objectif ? Réduire la pression sonore pour ceux qui habitent aux alentours de l'aéroport et pouvoir assurer une nuit sans bruits. "Ce sont des Flamands, des Wallons, des Bruxellois. 1,1 million de Belges souffrent du bruit des avions, et nous voulons les soulager aux heures les plus sensibles. (...) Nous proposons des nuits silencieuses comme c'est le cas dans beaucoup d'aéroports européens", explique Georges Gilkinet. Il faut savoir que les avions utilisés la nuit sont plus bruyants, car ils sont plus anciens.