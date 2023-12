Pour le réveillon de Nouvel an, les DJ sont très demandés: comment se préparent-ils à l'événement?

Pour ce faire, rien de plus compliqué : de la bonne musique. Pas toujours facile de contenter tout le monde alors que les générations se mélangent. Old school pour certains, contemporains de l'autre, mais tous se retrouvent tout de même dans un style : les classiques des années 80, viens ensuite les musiques des années 2000 lorsque la soirée a suffisamment avancé. "Effectivement, les années 80 sont toujours très demandés, mais il est important de varier les plaisirs", explique-t-il.

Mais un DJ peut parfois coûter cher, surtout en période de fin d'année : comptez plusieurs centaines d'euros voire plus. Pour se diversifier et permettre d'agrandir sa potentielle clientèle, Frédéric Giesser, DJ et prestataire d'évènement audiovisuels permet à ses clients d'auto-animer leur soirée grâce à de la location de matériel et des playlists déjà pré-enregistrées.