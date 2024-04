Pour les vacances de printemps, Brussels Airport s'attend à accueillir 1.2 million de passagers

Il s’agit d'une augmentation d'environ 17% par rapport aux vacances de printemps de l’année dernière qui ont vu environ 1 million de passagers. Cette augmentation s'explique grâce aux nombreux jours fériés comme le 1er mai et l’ascension, mais aussi les vacances aux Pays-Bas qui coïncident la première semaine. Le vendredi 26 avril sera la journée la plus chargée avec 74.000 passagers dont 40.000 au départ.

Quelles sont les destinations préférées des Belges?

Durant cette période de vacances, il y aura des vols directs vers 165 destinations. Mais les plus populaires sont les destinations ensoleillées comme l’Espagne et les îles Canaries, le Portugal, Le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Grèce et la Turquie, tout comme les citytrips en Europe.

Les destinations intercontinentales les plus prisées des Belges sont les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, le Mexique et les Émirats arabes unis.