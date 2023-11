Pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer de la peau et d’autres pas? Une étude de l'ULB apporte un élément de réponse

Pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer de la peau… et d’autres pas ? Pour répondre à cette question, ce chercheur a injecté une molécule à différentes souris.

"Certains cellules vont devenir cancéreuses et quand c'est le cas, elles deviennent vertes", explique Nordine Bansaccal, chercheur au FNRS.

En comparant les résultats, Nordine s’aperçoit que le collagène, une protéine fibreuse présente sous la peau, pouvait éviter le développement de cellules cancéreuses là où il est très dense. "Notamment le collagène de type 1, qui est beaucoup plus présent dans le dos que dans l'oreille. On a fait un lien entre les débuts du cancer et le taux de collagène. Quand il n'y a pas de cancer, il n'y a pas beaucoup de collagène, et quand il y a un cancer, il y en a beaucoup".



"Le collagène donnait une barrière résistance dans laquelle les cellules qui donnent le cancer étaient incapables de rentrer dans le tissu", note Cédric Blanpain, directeur du Laboratoire de recherche sur les cellules-souches et le cancer (ULB).