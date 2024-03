Pourquoi n'utilise-t-on pas plus d'énergie nucléaire, si elle est décarbonée? Il y a un facteur déterminant

Il y a dans le monde, pour l'instant, 413 réacteurs nucléaires. À titre de comparaison, il y en a encore 5 en Belgique, on en a déjà arrêté 2 et il y en avait 7 au départ.

C'est le charbon qui continue à être la première source d'énergie avec laquelle on produit de l'électricité. Suit ensuite le gaz (22%), et puis l'hydroélectrique (22.2%), c'est-à-dire produire de l'électricité avec de l'eau qui passe dans des turbines. Ensuite l'éolien (7.6%), et le solaire (4.5%).

Si on regarde sur les 20 dernières années, comment s'est comportée la production de ces différents moyens de produire de l'énergie, c'est le nucléaire qui est resté plus ou moins stable. On n'a pas continué à construire des centrales. Par contre l'éolien et le solaire ont considérablement augmenté. Pour l'éolien, on est à 2084 TWh par an. C'est presque autant que le nucléaire. Le solaire produit 1309 TWh par an.

Pourquoi ne pas utiliser plus d'énergie nucléaire si elle est décarbonée ?

Au-delà de la question du recyclage des déchets, de l'éventuelle dangerosité du nucléaire, il y a un facteur qui est déterminant, c'est la rentabilité, le coût.