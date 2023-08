Pourra-t-on bientôt se faire vacciner contre la grippe en pharmacie?

La vaccination contre la grippe pourrait se faire en pharmacie, comme ça a été le cas lors de la crise sanitaire, c'est en tout cas le projet du ministre de la Santé.

Et les pharmaciens sont pour. Ils expliquent être à la disposition des autorités pour augmenter le taux de couverture de la vaccination contre la grippe saisonnière. C'est comme indiqué une volonté du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.



Cette pratique est autorisée dans 11 pays européens et on y constate que la couverture vaccinale est plus élevée, précisément parce que le pharmacien voit passer un public différent de celui des médecins généralistes, car il y a peu de freins pour se rendre à la pharmacie, notamment pour les personnes qui ont moins de contacts avec un médecin, voire aucun.



En revanche, autre son de cloche du côté des médecins généralistes. Ils sont plus de 80 % à être contre l'administration du vaccin contre la grippe par les pharmaciens. France Dammel, porte-parole de l’association des médecins généralistes explique : "Le médecin généraliste doit rester la personne chez qui le patient se rend pour être vacciné car c'est l'occasion, pour certains, de rediscuter d'autres éléments de son dossier de santé."



Le conseil des ministres a déjà évoqué la question. Le texte doit être voté en septembre au Parlement.