Camionneur tué par un jet de taque d'égout: cinq jeunes interpellés, dont deux mineurs

Il s'agit de jeunes qui ne sont pas particulièrement connus défavorablement de la justice. Le rôle des uns et des autres doit encore être déterminé par l’enquête.

Pour rappel, la personne décédée est un camionneur roumain qui circulait sur l'autoroute E42 vendredi soir. Il a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été heurté par une taque d'égout jetée depuis un pont, entre Héron et Andenne. Le projectile a transpercé le pare-brise du camion et le conducteur a été tué sur le coup. Sa compagne se trouvait à ses côtés. Elle n'a pas été blessée et a pu reprendre le contrôle du poids lourd pour l'immobiliser.

La taque d'égout était accrochée à une sangle, a encore précisé le parquet de Namur.