Le fer à repasser est-il mort? Les ventes sont en déclin en Belgique, mais il existe des alternatives

Le fer à repasser serait-il aujourd’hui dépassé ? Vous êtes nombreux à l’avoir laissé de côté, comme on peut le constater parmi les clients d'un super-marché : "Non, je ne l'utilise pas par facilité", "Je sèche mon linge et je le plie directement", "Je n'ai pas vraiment à le faire, à part les chemises".

Ne plus repasser ses vêtements par facilité, certaines enseignes l’ont bien compris. Depuis quelques mois, cette boutique propose une dizaine de chemises infroissables. Leur avantage : plus besoin de les repasser. "C'est vraiment une chemise agréable, la matière est hyper souple. C'est un bonheur de ne pas devoir la repasser", explique un client de ce magasin à Bierges.