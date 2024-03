Près de 50.000 personnes exclues du marché du logement en Belgique

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation a soutenu les équipes de recherche UCLouvain CIRTES et LUCAS KU Leuven dans la réalisation de nouveaux recensements en Belgique des personnes sans-abri et sans chez-soi fin 2023. Pour cette édition, des dénombrements ont été menés dans 11 communes de l'arrondissement Mons-Borinage, à La Louvière, et dans 34 communes de la province de Luxembourg. En Flandre, des décomptes similaires ont eu lieu à Anvers, Gand et Louvain.

Après quatre éditions, un tiers des communes et la moitié de la population belges ont déjà été couverts. A partir de ces données, une extrapolation a été réalisée à l'aide de la KULeuven. En Wallonie, on estime ainsi à 19.055 le nombre de personnes en situation de sans-abrisme et d'absence de chez-soi. Au nord du pays, l'estimation est de 19.479 personnes. Si on ajoute les plus de 7.000 personnes recensées à Bruxelles, lors du dernier décompte de l'organe régional Bruss'help, on approche les 50.000 personnes.