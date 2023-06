Produits à -50%, remises immédiates: ces promotions dans les supermarchés sont-elles VRAIMENT intéressantes pour les clients?

Le directeur et son équipe commerciale revoient les prochaines promotions, mais aussi celles pour l’été, pour prévenir à l’avance les fournisseurs. Comment sont choisis les produits ? Tout dépend de la saison. "Les asperges, c'est typiquement un produit de saison. Donc là, on va le mettre dans tous nos formats parce que c'est adapté à tout type de clients. C'est quelque chose qui est attendu. On adapte aussi nos promotions, on regarde ce que font nos concurrents, bien évidemment. C'est très important, on est sur un marché très concurrentiel", explique Eddy Gendronneau, directeur de développement des ventes chez Carrefour.

Pour cette semaine : le haché de porc et de bœuf passe de 9,50€/kg à 9,95€/kg avec 6 bouteilles de passata tout compris. Et c’est l’enseigne qui paie. "Tout est rentable. Ça, c’est un principe de base, mais on va parfois, et souvent en promotions, manger une partie de notre marge pour faire plaisir à nos clients", souligne Nathalie Matterne, directrice marchandise chez Carrefour.

L’enseigne mise sur les volumes. C’est le cas pour les fraises : peu de marges, mais le client en achète beaucoup plus. "Là, je me suis dit qu'à ce prix-là, 5 euros les deux raviers, c'est à peu près 4 euros partout donc je crois que c'est une bonne affaire", glisse une cliente.